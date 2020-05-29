Карвахаль отримав від Соля запрошення перейти в Динамо – гравець Реала обіцяє подумати

Форвард Динамо Фран Соль сватає свого співвітчизника Дані Карвахаля з Реала в київський клуб.

Жартівлива розмова між двома іспанцями відбулася під час інтерв'ю нападника Динамо зі SportArenaTV.

Соль мав значно привабливіші пропозиції, ніж Динамо – аргументи Суркіса і Хацкевича були сильнішими за гроші

Соль: Привіт, друже. Є хороші новини – кажуть, що тебе хоче підписати київське Динамо. Підеш?

Карвахаль: Мене в Динамо? Навіть не знаю, брате. Дайте мені час на роздуми.

С: Давай, брате, будемо разом запалювати. Як у тебе взагалі справи?

К: Зі мною все гаразд, а ти як?

С: У нас ситуація з коронавірусом вже також нормальна, все добре. Коли в Реалі відновлять командні тренування?

К: Вчора вже всі разом займались.

С: Ми починаємо чемпіонат 30 червня, але поки неясно, коли у нас буде відпустка. Гаразд, друже, велике тобі спасибі. Тоді до зустрічі в Динамо.

Нагадаємо, Соль і Карвахаль разом виховувались у системі Реала, однак закріпитися у складі "вершкових" зміг лише захисник.

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