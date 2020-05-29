Соль имел значительно более привлекательнее предложения, чем Динамо – аргументы Суркиса и Хацкевича были сильнее денег

Форвард Динамо Фран Соль объяснил свое решение переехать в Киев после удачных выступлений за Виллем II.

"Причина вовсе не в деньгах. У меня были более привлекательные в финансовом плане предложения. Перешел в Динамо по двум причинам: первая – ко мне с большим уважением отнеслись президент клуба (Игорь Суркис – прим.) и главный тренер команды Хацкевич, объяснили, что я им нужен. Вторая – это была возможность помочь команде играть на европейском уровне.

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Также были предложения из Мексики и от китайского клуба. Там мог подписать контракт очень просто и получал бы на 40% в год больше. Но дело в том, что меня это не так интересовало. Я хотел играть в еврокубках, в Лиге чемпионов. Кроме того, у меня здесь больше возможностей, чтобы меня заметили в сборной Испании. Моя мечта – сыграть за сборную Испании. Если бы я поехал в Мексику или Китай – я бы зарабатывал больше, но там не тот уровень, чтобы претендовать на попадание в национальную команду", – рассказал испанец в интервью SportArenaTV.

Напомним, испанский форвард перебрался в Динамо зимой 2019-го. По неофициальной информации, киевляне заплатили Виллему II за этот переход 3,5 млн евро. С тех пор Соль сыграл за украинскую команду лишь 18 матчей, записав в свой актив 3 гола и 2 ассиста.

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