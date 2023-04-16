"Перегляд новин мені зовсім не допомагає. Я, звичайно, знаю важливі речі. ЗМІ показують, наскільки брудною, ненависною та огидною є ця війна. Картини звірств, скоєних на фронті, вводять на депресію. І це те, від чого хочу убезпечити своїх гравців – від депресії.

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Під час благодійного турне Динамо я намагався привернути увагу всього світу до того, що відбувається в Україні. Але пройшов майже рік, за кордоном новини про війну вже не дивляться, як раніше. Хоча ситуація незмінна та психологічний стан погіршується", – сказав Луческу в інтерв'ю World Soccer.

Нагадаємо, попри повномасштабну війну 77-річний фахівець продовжує залишатися в Україні, а його Динамо після 21-го туру йде у турнірній таблиці УПЛ четвертим, набравши 40 очок.

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