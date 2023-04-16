"Картини звірств, скоєних на фронті, вводять на депресію": Луческу дорікнув Європі в охолодженні інтересу до України
Головний тренер Динамо Мірча Луческу вкотре висловився про війну.
"Перегляд новин мені зовсім не допомагає. Я, звичайно, знаю важливі речі. ЗМІ показують, наскільки брудною, ненависною та огидною є ця війна. Картини звірств, скоєних на фронті, вводять на депресію. І це те, від чого хочу убезпечити своїх гравців – від депресії.
"Я не можу і не хочу продовжувати працювати": Луческу розкритикував лідера Динамо та анонсував розмову зі Суркісом
Під час благодійного турне Динамо я намагався привернути увагу всього світу до того, що відбувається в Україні. Але пройшов майже рік, за кордоном новини про війну вже не дивляться, як раніше. Хоча ситуація незмінна та психологічний стан погіршується", – сказав Луческу в інтерв'ю World Soccer.
Нагадаємо, попри повномасштабну війну 77-річний фахівець продовжує залишатися в Україні, а його Динамо після 21-го туру йде у турнірній таблиці УПЛ четвертим, набравши 40 очок.
Динамо вперше в історії втратило очки з Рухом у матчі УПЛ – феєрія українського Гріліша, 3 поспіль гол Ваната