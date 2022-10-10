Обе стороны заинтересованы в сотрудничестве, но Майкл Каррик еще не до конца решил, хочет ли он вернуться в спорт.

Мидлсбро провел переговоры с Майклом Карриком, предложив ему пост главного тренера команды. Но бывшая звезда Манчестер Юнайтед еще не решил, стоит ли ему возвращаться к работе в футболе. Об этом информирует The Athletic.

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Ранее Мидлсбро уволил с поста главного тренера Криса Уайлдера. Если Каррик примет предложение клуба, то получит свою первую работу в качестве главного тренера. Весь предыдущий опыт работы наставником Каррика умещается в должность временно исполняющего обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед.

Напомним, что Мидлсбро занимает 21-е место в турнирной таблице Чемпионшипа после 13 сыгранных матчей.

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