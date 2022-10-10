Майкл Каррік і Мідлсбро зацікавлені у співпраці, але колишній гравець МЮ ще не до кінця вирішив, чи хоче він повернутися до спорту.

Мідлсбро провів переговори з Майклом Карріком, запропонувавши йому посаду головного тренера команди. Але колишня зірка Манчестер Юнайтед ще не вирішив, чи варто йому повертатися до роботи у футболі. Про це повідомляє The Athletic.

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Раніше Мідлсбро звільнив з посади головного тренера Кріса Вайлдера. Якщо Каррік прийме пропозицію клубу, то отримає свою першу роботу як головний тренер. Весь попередній досвід роботи наставником Карріка вміщується у посаду виконуючого обов'язки головного тренера Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, що Мідлсбро посідає 21-е місце у турнірній таблиці Чемпіоншипу після 13 зіграних матчів.

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