Каррагер спрогнозировал, кто сбросит Невилла с Олимпа легенд АПЛ

Легенда Ливерпуля Джейми Каррагер считает, что культовому защитнику Манчестер Юнайтед Гари Невиллу еще недолго оставаться в списке лучших игроков в истории английской Премьер-лиги.

"Я думаю, что в Ливерпуле есть молодой человек, который отберет у Невилла статус лучшего правого защитника в истории АПЛ.

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Когда-то я сказал, что люди не растут, мечтая стать Гарри Невиллом, но, думаю, этот парень из Ливерпуля это исправит", – заявил Каррагер в эфире Sky Sports.

Отметим, что легенда "красных" имел в виду защитника мерсисайдцев Трента Александер-Арнольда, который в 21-летнем возрасте проводит уже третий сильный сезон на взрослом уровне.

Джейми Каррагер и Гари Невилл являются принципиальными оппонентами со времен игровой карьеры. Ныне они вместе работают на телевидении, но продолжают регулярно подначивать друг друга.

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