Каррагер составил сборную оппонентов – ода АПЛ, Барселоне и Италии

Бывший защитник английского Ливерпуля Джейми Каррагер собрал символическую команду соперников, против которых ему было играть тяжелее всего.

Легенда "красных" собрал 11 сильнейших оппонентов времен своей игровой карьеры, сообщает Sky Sports.

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Каррагер отдал предпочтение формации 4-3-3. Место в воротах занял Джанлуиджи Буффон, а в линии обороны нашлось место двум фланговым исполнителям Милана – Кафу и Паоло Мальдини. Зато центр защиты за АПЛ – Марсель Десайи и Джон Терри. В атаке играют "инопланетные" Лионель Месси и Криштиану Роналду, на острие Тьерри Анри. Середина поля за Барселоной – легендарный дуэт Хави с Иньестой, а дополняет их культовый хавбек МЮ Рой Кин.

Команда Каррагера: Буффон – Кафу, Десайи, Терри, Мальдини – Кин, Хави, Иньеста – Месси, Анри, Роналду