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Каррагер составил сборную оппонентов – ода АПЛ, Барселоне и Италии

19:29 38 Читати українською
Каррагер составил сборную оппонентов – ода АПЛ, Барселоне и Италии
Роналду и Кин / фото из соцсетей

Бывший защитник английского Ливерпуля Джейми Каррагер собрал символическую команду соперников, против которых ему было играть тяжелее всего.

Легенда "красных" собрал 11 сильнейших оппонентов времен своей игровой карьеры, сообщает Sky Sports.

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Каррагер отдал предпочтение формации 4-3-3. Место в воротах занял Джанлуиджи Буффон, а в линии обороны нашлось место двум фланговым исполнителям Милана – Кафу и Паоло Мальдини. Зато центр защиты за АПЛ – Марсель Десайи и Джон Терри. В атаке играют "инопланетные" Лионель Месси и Криштиану Роналду, на острие Тьерри Анри. Середина поля за Барселоной – легендарный дуэт Хави с Иньестой, а дополняет их культовый хавбек МЮ Рой Кин.

Команда Каррагера: Буффон – Кафу, Десайи, Терри, Мальдини – Кин, Хави, Иньеста – Месси, Анри, Роналду

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Теги
Англия Кафу Марсель Десайи Рой Кин Андрес Иньеста Андрес Иньеста Лионель Месси Лионель Месси Хави Эрнандес Хави Эрнандес Криштиану Роналду Криштиану Роналду Тьерри Анри Тьерри Анри Паоло Мальдини Джейми Каррагер Джейми Каррагер Джон Терри Джон Терри Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон
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