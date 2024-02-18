Львовские Карпаты продолжают подготовку к возобновлению сезона – "львы" проведут еще одни сборы перед стартом второй части Первой лиги.

Карпаты завершат закарпатский этап подготовки к возобновлению сезона после спарринга с Хустом 21 февраля, сообщает Sport.ua.

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После этого "львы" вернутся на несколько дней во Львов, после чего снова отправятся в Ужгород. Уже известно, что Карпаты проведут контрольные матчи с Буковиной (27 февраля) и любительским Севлюшем (8 марта). А второй этап подготовки львовяне проведут во Львове, где сыграют 13 марта с тернопольской Нивой и 16-го – с ФК Николаев.

Добавим, что Первая лига возобновится уже 23 марта. Карпаты начнут борьбу в чемпионской группе матчем против Полтавы.

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