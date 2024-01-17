"Зелено-белые" столкнулись с неожиданными трудностями перед стартом подготовки ко второй части сезона.

Карпаты получили отказ от Минмолодежсьпорта в просьбе выпустить команду на тренировочный сбор в Испанию, сообщает Tribuna.

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По информации источника, в Министерстве сослались на отсутствие правовых оснований для решения этого вопроса. В Правилах пересечения государственной границы во время военного положения сказано, что получить такое разрешение могут только команды высших дивизионов. А поскольку Карпаты только борются за выход в УПЛ, то не входят в когорту тех, кто может выезжать за границу.

Напомним, тренировочные сборы львовского клуба начинаются 22 января. Ранее главный тренер "львов" Мирон Маркевич лично ездил в Испанию, чтобы согласовать план будущей подготовки и участие в товарищеском турнире.

К слову, Карпаты считаются безоговорочным фаворитом на повышение в классе – на зимнюю паузу "зелено-белые" ушли в статусе лидеров группы А Первой лиги, набрав 45 очков из 54 возможных.

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