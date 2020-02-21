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Карпаты взяли на просмотр Прийму – раньше от защитника отказался клуб Вернидуба

18:47 18 Читати українською
Карпаты взяли на просмотр Прийму – раньше от защитника отказался клуб Вернидуба
Василий Прийма / Сайт Шахтера С

Защитник Василий Прийма может продолжить карьеру на родине.

Украинский центрбек находится на просмотре в Карпатах, утверждает ТаТоТаке.

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Прийма с начала января находится в статусе свободного агента после разрыва контракта с солигорским Шахтером. Защитник провел лишь шесть матчей в прошлом чемпионате Беларуси. Тренер "горняков" Юрий Вернидуб решил отказаться от услуг 28-летнего игрока в новой кампании.

Напомним, Прийма уже имеет опыт выступлений в УПЛ. Ранее защитник выступал за донецкий Металлург и Зарю.

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Шахтер Солигорск Шахтер Солигорск Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб Василий Прийма Василий Прийма Карпаты Карпаты
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