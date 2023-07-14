Товарищеские матчи 14 июля 2023

Заря – Мотор (Люблин) – 1:3

Голы: Вантух, 59 – Цеглаж, 12, 20, Вельняк, 67

Карпаты Львов – Ольховцы – 2:0

Голы: Полегенько, Галенков

Верес – Нива Тернополь – 0:0

Заря после прихода Ненада Лалатовича выиграла все три спарринга, но удачная серия завершилась в поединке с люблинским Мотором. За луганчан отличился Роман Вантух, но польская команда сумела забить трижды и праздновала победу. Особенно классным получился первый гол, забитый прямым ударом со штрафного. 1:3 – первое поражение Лалатовича во главе бронзового призера УПЛ.

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Продолжили победное шествие Карпаты, которые под руководством Мирона Маркевича в конце июля стартуют в Первой лиге. Львовяне благодаря голам Павла Полегенько и Дениса Галенкова обыграли любительскую команду Ольховцы из Закарпатской области. Это уже пятая подряд победа "зелено-белых" на сборах.

В еще одном матче Верес и тернопольская Нива голов не забивали, разойдясь нулевой ничьей. Матч завершился досрочно – на 85-й минуте была объявлена воздушная тревога, поэтому арбитр дал финальный свисток, предварительно проконсультировавшись с представителями команд.

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