Товариські матчі 14 липня 2023

Зоря – Мотор (Люблін) – 1:3

Голи: Вантух, 59 – Цеглаж, 12, 20, Вельняк, 67

Карпати Львів – Вільхівці – 2:0

Голи: Полегенько, Галенков

Верес – Нива Тернопіль – 0:0

Зоря після приходу Ненада Лалатовіча виграла всі три спаринги, але вдала серія завершилася у поєдинку з люблінським Мотором. За луганців відзначився Роман Вантух, але польська команда зуміла забити тричі та святкувала перемогу. Особливо класним вийшов перший гол, забитий прямим ударом зі штрафного. 1:3 – перша поразка Лалатовіча на чолі бронзового призера УПЛ.

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Продовжили переможну ходу Карпати, які під керівництвом Мирона Маркевича наприкінці липня стартують у Першій лізі. Львів'яни завдяки голам Павла Полегенька і Дениса Галенкова переграли аматорську команду Вільхівці із Закарпатської області. Це вже п'ята поспіль перемога "зелено-білих" на зборах.

У ще одному матчі Верес та тернопільська Нива голів не забивали, розійшовшись нульовою нічиєю. Матч завершився достроково – на 85-й хвилині була оголошена повітряна тривога, тому арбітр дав фінальний свисток, попередньо проконсультувавшись з представниками команд.

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