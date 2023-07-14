Карпати виграли 5-й матч поспіль, перша поразка Зорі, Верес і Нива не дограли: спаринги українських клубів
Українські команди різних дивізіонів продовжують підготовку до сезону 2023/24, граючи товариські поєдинки.
Товариські матчі 14 липня 2023
Зоря – Мотор (Люблін) – 1:3
Голи: Вантух, 59 – Цеглаж, 12, 20, Вельняк, 67
Карпати Львів – Вільхівці – 2:0
Голи: Полегенько, Галенков
Верес – Нива Тернопіль – 0:0
Зоря після приходу Ненада Лалатовіча виграла всі три спаринги, але вдала серія завершилася у поєдинку з люблінським Мотором. За луганців відзначився Роман Вантух, але польська команда зуміла забити тричі та святкувала перемогу. Особливо класним вийшов перший гол, забитий прямим ударом зі штрафного. 1:3 – перша поразка Лалатовіча на чолі бронзового призера УПЛ.
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Продовжили переможну ходу Карпати, які під керівництвом Мирона Маркевича наприкінці липня стартують у Першій лізі. Львів'яни завдяки голам Павла Полегенька і Дениса Галенкова переграли аматорську команду Вільхівці із Закарпатської області. Це вже п'ята поспіль перемога "зелено-білих" на зборах.
У ще одному матчі Верес та тернопільська Нива голів не забивали, розійшовшись нульовою нічиєю. Матч завершився достроково – на 85-й хвилині була оголошена повітряна тривога, тому арбітр дав фінальний свисток, попередньо проконсультувавшись з представниками команд.
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