"Честно говоря, я не обращаю внимания на то, что мы где-то там выиграли. Мне главное – качество игры. Моментами неплохо, но это еще далеко не то, что мне бы хотелось. Работаем дальше, команда, как видите, практически новая. Нужно время, чтобы сыгрались, но, повторюсь, моментами, что с Кривбассом, что сегодня, было неплохо.

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Спарринги хорошие, против Карпат серьезно настраиваются даже команды Первой лиги, уже об элите не говорю. Но это хорошо на сборах, что есть такая конкуренция. Команды просто так не отбывают номер против нас. Нам это как раз подходит.

Доволен ли составом, который сегодня есть в Карпатах? Я уже говорил, что команда новая, нужно время, но, в принципе, мы завершили комплектацию. Возможно, еще кто-то один появится, а так этими людьми мы будем играть первый круг. Доволен ли? Покажет время. Но я никогда не делаю каких-либо выводов из сборов. Главное – чтобы мы двигались вперед.

Голы нападающих в каждом матче? Хотелось, чтобы они забивали и в чемпионате. Форвард должен забивать голы, пока так оно и есть. Игорь, молодой Сидун из команды U-19. Еще бы хотелось, чтобы середина поля активнее атаковала ворота, но это должно прийти со временем", – рассказал Маркевич в эфире YouTube-канала Металлиста.

Напомним, Карпаты, которые официально подписали 16 новичков, стартуют в Первой лиге матчем против Хуста (базовая дата 1-го тура – 28 июля).

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