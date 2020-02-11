Карпати у матчі-трилері вистояли проти данського Кеге – Каніболоцький парирував пенальті

Львівські Карпати вирвали нічию у спарингу проти Кеге. Рахунок, звіт про матч та відео голів дивіться на "Футбол 24".

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Карпати – Кеге – 3:3

Голи: Лях, 30, Танчик, 52, Тлумак, 83 – Хельстед, 9, Елвіус, 46, Йохансон, 67 (пен.).

Новачок Карпат Каніболоцький поділився очікуваннями від нового етапу в кар’єрі

Львівські Карпати сьогодні, 11 лютого, провели свій передостанній спаринг на зборах у Туреччині. Суперником "зелено-білих" став данський Кеге. Вже на початку матчу львів’янам довелось витягати м’яч із сітки – ударом головою у кут воріт відзначився найкращий бомбардир данської команди Мартін Кох Хельстед. Карпати оговтавшись, заволоділи ігровою перевагою і в середині тайму рахунок зрівняли – Ростислав Лях майстерно замкнув простріл Марвіна Мартінса.

По перерві "леви" одразу ж пропустили – Маріус Елвіус скористався прострілом у штрафний майданчик і, опинившись перед голокіпером, з другої спроби розстріляв ворота Каніболоцького. Та вже за шість хвилин свій вихід віч-на-віч реалізував Володимир Танчик.

Данці не заспокоювались і згодом втретє повели у рахунку – напрямок удару з пенальті голкіпер Карпат вгадав, однак не зміг врятувати свої ворота. Незадового до закінчення матчу 17-річний Юрій Тлумак відновив статус кво красивим ударом – м’яч після удару вдотик від штанги влетів у сітку.

Цікаво, що перед фінальним свистком український арбітр Костянтин Труханов, який обслуговував другий тайм, призначив ще один пенальті у ворота Карпат. Цього разу Каніболоцький продемонстрував уболівальникам "зелено-білих" свій хист – він не лише вгадав напрямок польоту м’яча, а й парирував удар, зберігши для своєї команди нічийний результат.

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