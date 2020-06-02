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Карпати погодились зіграти два поспіль матчі з Маріуполем на виїзді – віце-президент азовців назвав дати

20:23 149 Читать на русском
Карпати погодились зіграти два поспіль матчі з Маріуполем на виїзді – віце-президент азовців назвав дати
Андрій Санін / фото: ФК Маріуполь

Віце-президент Маріуполя Андрій Санін прокоментував ситуацію зі скасованим матчем 24-го туру УПЛ проти Карпат.

 

"Є економіка, але є і людські відносини. Ми розуміємо, що з Карпатами трапилася біда. Від якої не застрахований жоден клуб. У країні епідемія, ми всі продовжуємо жити в режимі карантину. Маріуполь і Львів знаходяться в різних частинах України та відстань між нашими містами колосальна. Природно, ми понесли серйозні фінансові витрати на організацію цієї поїздки.

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У п'ятницю, коли команда виїжджала, залізничний транспорт ще не працював, тому ми змушені були їхати на автобусі. Для того, щоб виконати вимогу регламенту, ми спеціально включили в поїздку зупинку в Києві. Там ми провели тестування в сертифікованій лабораторії і переночували.

У суботу вранці ми отримали результати. Слава богу, всі хлопці здорові. Природно, це все дуже серйозні витрати. Але говорити про компенсації зі своїм колегою з Карпат Ростиславом Ящишиним в такій ситуації я не став. Також ми не піднімали питання про технічну поразку. Наша офіційна позиція – ми не вимагаємо технічної поразки Карпат.

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Я озвучив Ростиславу інша пропозиція: з урахуванням того, що ми практично доїхали до Львова і змушені були повертатися назад, то було б логічно провести цей матч в Маріуполі. Є зручна дата – 1 липня.

На 4 липня заплановано наш відповідь календарний матч з Карпатами, тому їм все одно до нас їхати. Так вони приїдуть раніше, і ми зіграємо дві гри поспіль. Колеги з Карпат нашу позицію прийняли", – поділився Санін в коментарі офіційному сайту Маріуполя.

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Теги
Карпати Карпати Маріуполь Маріуполь Андрій Санін Ростислав Ящишин Карпати - Маріуполь
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