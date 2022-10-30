Первая лига, 10 тур

Группа А

Буковина – Карпаты – 1:2

Голы: Палагнюк, 52 (пен.) – Дуць, 81, Шах, 86

Группа Б

Оболонь – Чернигов – 3:1

Голы: Батальский, 16, 39, 53 – Кулик, 35

В группе А львовские Карпаты поехали в гости к Буковине, которая не могла выиграть 3 тура подряд. Впрочем, именно хозяева открыли счет после перерыва. Палагнюка прихватили на подаче углового, и сам пострадавший реализовал пенальти.

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Карпаты под занавес встречи не только отыгрались, но и успели вырвать все 3 очка. Дуць мощным ударом завершил розыгрыш углового на 81-й минуте. Решающий гол Артура Шаха оставил вопросы к судьям. Хавбек Карпат чуть ли не из центра поля выскочил на свидание с кипером и четко завершил момент, однако повторы не позволяют точно определить, не было ли офсайда. Тем не менее, Карпаты закрепились на второй строчке группы А, отставая от Полесья на 6 очков.

В группе Б лидерство вернула себе Оболонь. "Пивовары" благодаря хет-трику Александра Батальского одолели Чернигов, ранее выигравший 2 подряд матча. Оболонь (22 пункта) и ЛНЗ (20) тотально доминируют в своей группе – Кремень и МФК Металлург на третьей строчке имеют всего 12 баллов, хотя и сыграли на один тур меньше.

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