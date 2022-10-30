Перша ліга, 10 тур

Група А

Буковина – Карпати – 1:2

Голи: Палагнюк, 52 (пен.) – Дуць, 81, Шах, 86

Група Б

Оболонь – Чернігів – 3:1

Голи: Батальський, 16, 39, 53 – Кулик, 35

У групі А львівські Карпати поїхали в гості до Буковини, яка не могла виграти 3 тури поспіль. Втім, саме господарі відкрили рахунок по перерві. Палагнюка прихопили на подачі кутового, і сам постраждалий реалізував пенальті.

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Карпати під завісу зустрічі не лише відігралися, а й встигли вирвати всі 3 очки. Дуць могутнім ударом завершив розіграш кутового на 81-й хвилині. Вирішальний гол Артура Шаха залишив питання до суддів. Хавбек Карпат ледь не з центра поля вискочив на побачення з кіпером і чітко завершив момент, однак повтори не дозволяють точно визначити, чи не було часом офсайду. Тим не менш, Карпати закріпилися на другій сходинці групи А, відстаючи від Полісся на 6 очок.

У групі Б лідерство собі повернула Оболонь. "Пивовари" завдяки хет-трику Олександра Батальського здолали Чернігів, який раніше виграв 2 поспіль матчі. Оболонь (22 пункти) та ЛНЗ (20) тотально домінують у своїй групі – Кремінь та МФК Металург на третій сходинці мають лише 12 балів, хоча й зіграли на один тур менше.

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