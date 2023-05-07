Карпаты сенсационно потеряли очки с аутсайдером чемпионской группы Первой лиги – "львы" ухудшили шансы на выход в УПЛ
Кремень неожиданно отобрал очки у Карпат в матче 5-го тура группы повышения в классе в Первой лиге. Читайте отчет об игре на "Футбол 24".
Первая лига 2022/23, 5-й тур, группа повышения в классе
Кремень – Карпаты – 1:1
Голы: Матвеев, 39 – Тарануха, 85
Карпаты встретились с последней командой в группе повышения в классе Первой лиги – Кремнем. Львовяне борются за выход в УПЛ, но умудрились сыграть вничью. Первый гол в игре был забит на 39 минуте: после вбрасывания аута с правого фланга нападающий Кремня прикрыл мяч корпусом и отдал на набегающего Матвеева, который с левой в касание пробил в дальний угол.
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Карпаты создали немало моментов, но таки забили – Тарануха на ближней стойке замкнул навес Хобленко на 85 минуте. В итоге, игра завершилась ничьей 1:1.
Таким образом, Карпаты набрали 17 очков и расположились на третьей строчке, а Кремень с 6 пунктами обогнал Ниву Т, поднявшись с последнего места.
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