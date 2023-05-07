Кремень неожиданно отобрал очки у Карпат в матче 5-го тура группы повышения в классе в Первой лиге. Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Первая лига 2022/23, 5-й тур, группа повышения в классе

Кремень – Карпаты – 1:1

Голы: Матвеев, 39 – Тарануха, 85

Карпаты встретились с последней командой в группе повышения в классе Первой лиги – Кремнем. Львовяне борются за выход в УПЛ, но умудрились сыграть вничью. Первый гол в игре был забит на 39 минуте: после вбрасывания аута с правого фланга нападающий Кремня прикрыл мяч корпусом и отдал на набегающего Матвеева, который с левой в касание пробил в дальний угол.

Украинский клуб обвинил Павелко в предвзятом отношении к участникам Первой лиги

Карпаты создали немало моментов, но таки забили – Тарануха на ближней стойке замкнул навес Хобленко на 85 минуте. В итоге, игра завершилась ничьей 1:1.

Таким образом, Карпаты набрали 17 очков и расположились на третьей строчке, а Кремень с 6 пунктами обогнал Ниву Т, поднявшись с последнего места.

Оболонь вырвала победу над Эпицентром, возглавив Первую лигу