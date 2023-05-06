Оболонь вернулась на первое место, переиграв Эпицентр. Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Первая лига 2022/23, 5-й тур, группа на повышение

Оболонь – Эпицентр – 2:1

Голы: Груша, 22, Слободян, 88 – Стень, 77

Оболонь после скандального поражения от Карпат реабилитировалась, победив Эпицентр. Счет в игре открыл Груша, замкнув головой навес с правого фланга.

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После перерыва Эпицентр отыгрался: Стень получил мяч у левого угла штрафной, немного сместился в центр и классно закрутил в дальнюю девятку. Оболонь включила характер и затолкала победный гол на 88 минуте – Слободян в подкате добил мяч после удара Краснопира.

Таким образом, Оболонь набрала 24 очка и возглавила турнирную таблицу, а Эпицентр с 12 пунктами остался шестым.

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