Карпати сенсаційно втратили очки з аутсайдером чемпіонської групи Першої ліги – "леви" погіршили шанси на вихід в УПЛ
Кремінь несподівано відібрав очки в Карпат у матчі 5-го туру групи підвищення у класі в Першій лізі. Читайте звіт про гру на "Футбол 24".
Перша ліга 2022/23, 5-й тур, група підвищення у класі
Кремінь – Карпати – 1:1
Голи: Матвєєв, 39 – Тарануха, 85
Карпати зустрілись з останньою командою в групі підвищення у класі Першої ліги – Кременем. Львів'яни борються за вихід до УПЛ, але примудрились зіграти внічию. Перший гол у грі був забитий на 39 хвилині: після вкидання аута з правого флангу нападник Кременя прикрив м'яч корпусом та віддав на набігаючого Матвєєва, який з лівої в дотик пробив у дальній кут.
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Карпати створили чимало моментів, але таки забили – Тарануха на ближній стійці замкнув навіс Хобленка на 85 хвилині. В підсумку, гра завершилась нічиєю 1:1.
Таким чином, Карпати набрали 17 очок та розташувались на третій сходинці, а Кремінь з 6 пунктами обігнав Ниву Т, піднявшись з останнього місця.
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