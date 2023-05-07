Кремінь несподівано відібрав очки в Карпат у матчі 5-го туру групи підвищення у класі в Першій лізі. Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Перша ліга 2022/23, 5-й тур, група підвищення у класі

Кремінь – Карпати – 1:1

Голи: Матвєєв, 39 – Тарануха, 85

Карпати зустрілись з останньою командою в групі підвищення у класі Першої ліги – Кременем. Львів'яни борються за вихід до УПЛ, але примудрились зіграти внічию. Перший гол у грі був забитий на 39 хвилині: після вкидання аута з правого флангу нападник Кременя прикрив м'яч корпусом та віддав на набігаючого Матвєєва, який з лівої в дотик пробив у дальній кут.

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Карпати створили чимало моментів, але таки забили – Тарануха на ближній стійці замкнув навіс Хобленка на 85 хвилині. В підсумку, гра завершилась нічиєю 1:1.

Таким чином, Карпати набрали 17 очок та розташувались на третій сходинці, а Кремінь з 6 пунктами обігнав Ниву Т, піднявшись з останнього місця.

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