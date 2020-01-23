Ящишин обвинил Козловского в агитации депутатов Львовского горсовета против Карпат

Исполнительный директор Карпат Ростислав Ящишин прокомментировал решение Львовского городского совета не поддержать передачу "зелено-белым" земли стадиона Украины.

"Как известно, мэр Львова Андрей Садовый пригласил руководство клуба на встречу в Ратуше "на кофе", где мы довольно конструктивно пообщались о Проекте реконструкции стадиона и связанных с ним вопросах, в частности – о необходимости оформления аренды земли, что должно дать толчок для развития Клуба.

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Отмечу, что хоть и была острая дискуссия по некомфортным вопросам в обе стороны, и в целом, после многолетнего непонимания "друг – друга", в итоге выглядело, что общее видение развития ФК Карпаты во Львове таки есть, что, в свою очередь, вселяло оптимизм накануне голосования.

Попутно искренне благодарю всех, кто много работал, чтобы Проект реконструкции был создан и запрезентовано, в частности – и Андрею Ивановичу, который в итоге поддержал идею проекта и даже неоднократно предлагал депутатскому корпусу сделать то же самое.

Однако "беда" пришла оттуда, откуда ее точно никто не ожидал. Очень больно об этом говорить, но должны, в частности, "поблагодарить" "известному" депутату городского совета, президенту еще одного львовского футбольного клуба, который откровенно и активно агитировал депутатский корпус не поддерживать вопрос Карпат", – говорится в комментарии Ящишин официальному сайту Карпат.

Напомним, львовский горсовет отклонил предложение передать Карпатам землю стадиона Украины. "Львы" имеют серьезные финансовые проблемы, из-за чего отпустили уже 8 игроков в течение зимнего трансферного окна.

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