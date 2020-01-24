"Карпати сьогодні збожеволіли", – Козловський жорстко відповів на звинувачення виконавчого директора львів'ян

Президент Руха Григорій Козловський відреагував на звинувачення виконавчого директора Карпат Ростислава Ящишина у впливі на рішення депутатів Львівської міськради не підтримати рішення про передачу землі стадіону Україна.

"Хочеться сказати, що я був здивований цією позицією. Але з огляду на те, що відбувається в Карпатах в останні 10 років і активно останні 3 роки, напевно, здивування мінімальне. Такі речі закинути мені, людині, яка, напевно, не тільки на словах, а й на ділі вболіває за долю Карпат, бореться, щоб команда не вмерла. Напевно, мені закинути дуже важко.

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Думаю, всі пам'ятають справу дворічної давнини, коли історія з Гудимою могла завершитися для Карпат фатально. Я щось тоді не бачив сьогоднішнього виконувача обов'язків генерального директора, журналіста пана Ящишина. Де він був у той час, коли Карпати вмирали? Коли доля була практично вирішена. Я щось не пам'ятаю, де була міськрада в той час або якась інша інституція у Львові, яка могла б вплинути, щоб зберегти Карпати. Зрештою, де були керівники Карпат, коли клуб вмирав?

Більш того, напевно, всі забули, про контракт, який закінчився, на оренду. Ви пам'ятаєте, як попередні договори, які Карпати підписували на оренду, з якими боями виходили вболівальники, робили зелені революції. В цьому році це сталося як клацання пальця. Тому що весь депутатський корпус підтримує це рішення, щоб Карпатам було максимально комфортно працювати і прославляти наше місто. Я вас здивую, я особисто з юристами готував цей договір цілу ніч. Я був автором цієї угоди.

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В цій угоді я врахував інтереси всіх професіональних клубів, які сьогодні існують і можуть існувати в майбутньому. Щоб всі мали доступ до єдиного комунального стадіону, грати в футбол, щоб прославляти наше місто. Ті звинувачення, які є сьогодні, це повний абсурд. Вищий пілотаж цинізму. Склалася така ситуація, що сьогодні в Карпатах винні всі – Обама, Трамп, ООН, покійний Нельсон Мандела, інопланетяни, які пролітали над Львовом, міськрада, депутати, в кінці ще й знайшли Козловського. Я так розумію, що Карпати сьогодні збожеволіли", – сказав Козловський в ефірі YouTube-каналу ФУ Рух.