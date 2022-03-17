Сразу три львовских клуба объединились ради доброго дела во время войны России против Украины.

Рух, Карпаты и Львов возобновили тренировки для детей и юношей. Кроме юных жителей города, приглашают и переселенцев, которые сейчас проживают во Львове.

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Занятия в школе Карпат возобновились накануне. "Львы" проводят свои тренировки на стадионе Школяр (ул. Вахнянина, 1) и на площадках стадиона Украина. Львов и Рух запустят полноценный тренировочный процесс завтра, 18 марта. "Желто-черные" будут проводить занятия в академии и спортивном комплексе имени Богдана Маркевича. Более подробно об этом можно узнать на официальном сайте Львовского городского совета по ссылке .

К слову, именно ЛГС рекомендовал трем клубам Львова, несмотря на войну, возобновить тренировочный процесс для детей и юношей. Все ради улучшения их психоэмоционального и физического состояний.

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