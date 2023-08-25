Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили схему фиктивного зачисления на военную службу родственников руководителей Ивано-Франковска и футболистов местного профессионального клуба.

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Благодаря схеме участники дела получили возможность не проходить военную службу, фактически уклоняясь от мобилизации. Кроме того, они получали денежное и материальное довольствие из государственного бюджета.

"Да, служили и служат: ходят в наряды как футболисты, так и тренеры. Инициатива была ТЦК и СП совместно с МФК Прикарпатья, и об этом публично было заявлено в апреле 2022 года. С того времени часть была демобилизована и прекратила сотрудничество с клубом". Часть дальше проходит службу и участвует в жизни команды Прикарпатья-ВСУ. Ждем объективного расследования", – заявляет пресс-служба Прикарпатья.

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