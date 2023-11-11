Карпаты проявляют интерес к форварду Прикарпатья Андрею Хоме, сообщает Sport.ua.

Маркевич прокомментировал слухи об интересе к игрокам сборной Украины, озвучив трансферные планы Карпат

По информации источника, 22-летний нападающий попал на карандаш львовской команды после очного противостояния в 12-м туре Первой лиги (3:3), в котором игрок дважды расписался в воротах "львов".

Отмечается, что лидер ивано-франковцев на контракте с Прикарпатьем до 30 июня 2026 года, поэтому трансфер для Карпат будет не из дешевых.

Напомним, Хома в текущем сезоне провел за франковцев 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 1 ассист. В списке бомбардиров Первой лиги он лишь на 1 гол уступает Виталию Кольцову из Ингульца, у которого 8 точных ударов. Transfermarkt оценивает Хому в 50 тысяч евро.

К слову, ранее Мирон Маркевич подтвердил интерес Карпат к Марьяну Шведу из донецкого Шахтера и Алексею Гуцуляку из СК Днепр-1.

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