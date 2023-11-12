У матчі 16-го туру другого за силою дивізіону Агробізнес на виїзді поступився Карпатам (0:3). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Перша ліга, 16-й тур

Група А

Карпати – Агробізнес – 3:0

Голи: Невеш, 17, Бабогло, 36, Чачуа, 74

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У центральній грі туру Карпати на своєму полі приймали Агробізнес. Підопічні Олександра Чижевського в останніх матчах набрали хороший хід, не знаючи смаку поразок у 7-ми поєдинках поспіль. Натомість "леви" у попередньому турі програли вперше в сезоні (Епіцентру), тож були налаштовані по бойовому.

Перший напівнебезпечний момент виник на 12-й хвилині, коли Чачуа навішував у воротарський зі стандарту – Попович був першим. Згодом Амбросій закручував у дальній кут, але м'яч пройшов повз стійку. Карпати старались і в середині тайму їхні потуги увінчались успіхом: Ігор Невеш п'ятою ефектно замкнув сферу у сітку після прострілу від Рябова з правого флангу.

Гості згодом мали шанс після навісу зі стандарту – Мячин був першим на замиканні, але головою пробив поруч зі стійкою. Саків зі штрафного закручував у ворота Агробізнеса, однак поцілив прямісінько у голкіпера. Наприкінці тайму Бабогло забив свій перший гол у "зелено-білій" футболці, замкнувши вже у падінні м'яч ногою після навісу з кутового – 2:0.

На екваторі другої сорокап'ятихвилинки Костенко змарнував чудовий шанс добити суперника: отримавши пас в центрі штрафного, він довго перекладав м'яч з ноги на ногу (хоча перебував без опіки) і, зрештою, дочекався захисників, які вибили сферу. За трохи за партнера реабілітувався Чачуа, який з району одинадцятиметрової позначки замкнув простріл від Костенка, встановивши остаточний рахунок у матчі (Агробізнес, загалом, не завдав у площину "левів" жодного удару).

Перемога принесла Карпатам 39 очок і зацементувала на вершині групи А Першої ліги, Агробізнес з 26-ма пунктами опустився на четверту сходинку.

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