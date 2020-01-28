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Карпаты рассказали о планах по реконструкции стадиона Украина

18:15 152 Читати українською
Карпаты рассказали о планах по реконструкции стадиона Украина
стадион Украины

Исполнительный директор Карпат Ростислав Ящишин отверг спекуляции вокруг передачи в собственность клуба земли возле стадиона Украина.

"Не знаю, кто вообще "бросил на вентилятор" тему, что мы будем строить там дома. О домах вообще не могло быть и речи. В договорах прописано, что мы можем там сделать, а что не сможем. О домах там речи не было.

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На эту землю не может быть претендентов – там стадион. Наша идея в том, чтобы реконструировать стадион. Он занимает много места, а пользы от него немного – он морально устарел.

Мы планируем уменьшить количество мест, сделать сугубо футбольный стадион. Остается немало территории, которые никто с собой никуда не заберет", – сказал Ящишин в эфире Футбол News.

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Карпаты Карпаты Ростислав Ящишин Украина
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