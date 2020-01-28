Карпати розповіли про плани щодо реконструкції стадіону Україна

Виконавчий директор Карпат Ростислав Ящишин відкинув спекуляції щодо передачі у власність клубу землі навколо стадіону Україна.

"Не знаю, хто взагалі "кинув на вентилятор" тему, що ми будемо будувати там будинки. Про будинки взагалі не могло бути й мови. Є запобіжники. В договорах прописано те, що ми маємо там зробити, а що не зможемо. Про будинки там не йшлося.

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На цю землю не може бути претендентів – там стадіон. Наша ідея у тому, щоб реконструювати стадіон. Він займає багато місця, а користі з нього небагато – він морально застарів.

Ми плануємо зменшити кількість місць, зробити суто футбольний стадіон. Залишається чимало території, яку ніхто з собою нікуди не забере", – сказав Ящишин в ефірі Футбол News.

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