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Золоті 60-ті і сива давнина: колиска Динамо, трагедія проклятого капітана, 383 голи і ще 27 фото "старої школи"

12:00 2045 Читать на русском
Золоті 60-ті і сива давнина: колиска Динамо, трагедія проклятого капітана, 383 голи і ще 27 фото "старої школи"
Головні джентльмени Евертона у 1925 році / Фото із відкритих джерел
Олег Бабій Олег Бабій

Потужна доза ностальгії від "Футбол 24".

1. Шаолінський футбол у виконанні Інтера та Роми (1969 рік).

рома інтер

2. Основний склад збірної Бразилії на ЧС-1966 в Англії. Тут "селесао" провели лише три матчі: обіграли Болгарію (2:0) і зазнали двох сенсаційних поразок від Угорщини та Португалії з однаковим рахунком 1:3.

бразилія

3. Камп Ноу у 1959-му – через два роки після відкриття.

камп ноу

4. Седан – володар Кубка Франції-1961. У фіналі обіграний Нім (3:1). Зараз Седан виступає у напіваматорському дивізіоні, а той фінал так і залишився найвищим досягненням в історії клубу.

седан

5. Колоритний П'єтро Анастазі – чемпіон Європи, форвард Ювентуса та збірної Італії 60-70-х. У січні цього року він тихо відійшов у вічність.

анастазі

6. Одна з рідкісних світлин першого в історії чемпіонату світу (1930 рік). Аргентина здолала Чилі (3:1) і пробилася у півфінал.

7. Біл Шенклі підгодовує Алана Еванса. Тренер Ліверпуля не поскупився викласти за молодого форварда 100 тисяч фунтів, проте той упродовж 1968-72 років не зумів повністю розкритися на Енфілді.

шенклі

8. Електрики перевіряють освітлення на щоглах стадіону Сент-Ендрюс. Бірмінгем, 1957 рік.

електрик

9. Легендарний Джалма Сантос – оборонець збірної Бразилії, чемпіон світу 1958 і 1962 років. На фото він у формі свого рідного клубу Португеза.

джалма сантос

10. Форвард МЮ Джордж Бест і Террі Венейблс, хавбек Челсі, не зуміли поділити м'яч. Стемфорд Брідж, березень 1966-го.

бест

11. Київ, стадіон Динамо, перша половина 1940-х.

динамо

12. Пеле прибув на Гудісон Парк – тут Бразилія провела усі три свої матчі ЧС-1966.

пеле

13. Матч Трієстіна – Ювентус у 1955-му. Той рідкісний випадок, коли на Апеннінах – класична британська погода.

ювентус

14. Хосе Марія Муньйос, легенда El Grafico, бере гаряче інтерв'ю в Елізео Моурінью, хавбека аргентинського Банфілда (1951 рік).

15. Строката публіка на матчі Саутгемптон – Міллуолл у квітні 1914 року.

16. Джон Чарльз, легенда Лідса і збірної Уельсу, роздає автографи вболівальникам Ювентуса. У Турині форвард виступав упродовж 1957-62 років. За "Стару синьйору" провів 181 матч, забив 105 голів.

джон чарльз

17. Найкраща панорама – на даху Сан-Сіро. Відеооператори за роботою під час матчу.

сан-сіро

18. Гравці збірної Англії приголомшені приємним шоком. Щойно вони стали чемпіонами світу-1966!

англія

19. Лідери тієї чемпіонської команди – Джек і Боббі Чарльтони – зі своєю матір'ю Сіссі.

чарльтон

20. Головний вхід на колізей Ла Росаледа, стадіон Малаги, понад половину століття тому.

малага

21. Луїджі Мероні та його автопортрет. Унікальний футболіст-художник Торіно трагічно загинув на 25-му році життя...

Мероні – прокляте прізвище для Торіно: він грав на 500 мільйонів, малював, слухав Beatles і загинув від рук свого фаната

мероні

22. Тіла "Малюків Басбі" з почестями повертають на батьківщину після Мюнхенської авіакатастрофи-1958.

23. Ейсебіу: з первісного Мозамбіку – у європейську розкіш. Легендарний бомбардир Бенфіки і збірної Португалії 1960-70-х, володар "Золотого м'яча-1965".

"Мілан звільнив мене, хоча я – не злочинець і не гомосексуаліст": правила життя Бели Гуттманна – він прокляв Бенфіку

ейсебіу

24. Футбол під час війни. Матч Англія – Шотландія на Вемблі у 1943-му. Солдатам – почесні місця у першому ряду.

25. Аугусто, капітан збірної Бразилії, гірко ридає в обіймах уругвайського голкіпера Роке Масполі після фіналу ЧС-1950. Господарі Маракани сенсаційно програли Уругваю (1:2), Аугусто і ще кілька гравців "селесао" більше ніколи не запрошувалися у національну збірну...

мараканасо

26. Вільям Джеймс Сав'єр, директор Евертона, та новачок команди – форвард Діксі Дін у 1925-му. Упродовж наступних 12 років Дін настріляє 383 голи і стане найкращим бомбардиром в історії "ірисок".

діксі дін

27. Молодий голкіпер Лестера Пітер Шилтон у 1968-му. Вже невдовзі він надійно заступить ворота збірної Англії, у яких стоятиме упродовж двох десятиліть.

шилтон

28. А це – Ладіслао Мазуркевіч. Син польського емігранта і іспанської красуні із Ла-Коруньї захищав ворота збірної Уругваю у 1965-74 роках. Його визнали найкращим голкіпером ЧС-1970.

мазуркевіч

29. Ікона Реала Альфредо Ді Стефано закінчував кар'єру не у Мадриді, а в... Каталонії. У 1965-66 роках ветеран (другий ліворуч) побігав за Еспаньйол.

ді стефано

30. Вишукана ліверпульська леді зазирнула на Гудісон Парк, щоб повболівати за Евертон (1950-ті).

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