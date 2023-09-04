"Карпаты делали предложение СК Днепр-1 по Бланко. Велись переговоры. С разрешения клуба Бланко ездил, знакомился с президентом, смотрел базу.

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Не удалось убедить СК Днепр-1, чтобы Бланко перешел в Карпаты. У него было еще одно предложение – из Индепендьенте, но пока что оно не принято", – поделился Цыганык в программе Цыганык Live.

Добавим, что Бланко стал игроком СК Днепр-1 в августе прошлого года. В общем, аргентинец сыграл за днепрян в 31 матче, в которых отметился 4 голами и 2 ассистами.

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