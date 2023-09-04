Бразильский полузащитник Кристиан Ноту Соуза продолжит карьеру в Карпатах, сообщает официальный сайт "львов".

Первая лига: Карпаты благодаря дебютантам вышли в лидеры, очередное поражение Металлиста

23-летний вингер, который принадлежит Понте-Прете, будет выступать за команду Мирона Маркевича на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.

Напомним, Кристиан уже успел сыграть за Карпаты в матче 6-го тура Первой лиги, и отметился голом спустя минуту после выхода на поле.

"Безусловно, это был дебют мечты. Мне удалось быстро найти общий язык с партнерами. Могу назвать себя трудолюбивым футболистом, который бьется за каждый мяч. У меня есть один футбольный кумир – это Неймар. А еще в Бразилии меня называли Винисиусом. Я должен много работать, чтобы достичь больших успехов в футболе", – сказал Соуза.

Напомним, Карпаты после 6-ти туров лидируют в турнирной таблице группы А Первой лиги, набрав 16 очков.