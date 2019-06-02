"Мне стыдно за Карпаты", – Кополовец раскритиковал львовский клуб

Полузащитник и спортивный директор Миная Михаил Кополовец откровенно раскритиковал львовские Карпаты.

"Противостояние Карпаты – Волынь является серьезным дерби. Я очень люблю Карпаты, но мне за них стыдно. Мне стыдно, что команда из такого города оказалась в плей-офф за право остаться в УПЛ несмотря на то, что Львов попал в первую "шестерку".

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Смотришь матчи Карпат и Львова – пустой стадион. Это катастрофа.

Федецкий смог бы стать хорошим спортивным или исполнительным директором. Он, как и я, прошел и Крым, и Рим. Он знает проблемы изнутри и понимает, что надо менять", – сказал Кополовец программе Трендец.

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