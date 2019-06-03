Карпати втратили Гуйє перед матчем плей-офф із Волинню, – журналіст

Захисник Карпат Папа Гуйє покинув розташування львівського клубу.

"Перед ключовим матчем проти Волині за право виступати в УПЛ у наступному сезоні Карпати залишилися без свого основного центрального захисника Папа Гуйє.

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Причина унікальна – менеджмент Карпат не розібрався з виконанням зобов'язань перед гравцем. Поки торгувалися і намагалися економити якісь копійки на найпростіших деталях, Папа поїхав з клубу. Тепер проти Волині він не зіграє", – повідомив журналіст Кирило Крижановський у своєму Telegram-каналі.

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Нагадаємо Папа Гуйє приєднався до Карпат наприкінці жовтня минулого року, зігравши відтоді за львів'ян 14 матчів у чемпіонаті України.