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Карпаты подпишут игрока сборной Люксембурга Мартинса, который противостоял Украине в отборе на Евро-2020, – СМИ

13:39 44 Читати українською
Карпаты подпишут игрока сборной Люксембурга Мартинса, который противостоял Украине в отборе на Евро-2020, – СМИ
Марвин Мартинс / Фото ФФЛ

Львовский клуб близок к осуществлению трансфера Марвина Мартинса.

Защитник Прогресса в ближайшее время станет игроком Карпат, информирует Tageblatt.

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По информации издания, клубы уже согласовали все детали перехода, Мартинс подпишет контракт сроком на два года. Одно из преимуществ 24-летнего игрока – универсальность. Он может сыграть на любой позиции справа, а также в центре защиты. В прошлом чемпионате Мартинс сыграл 34 матча, забил три гола и отдал столько же ассистов. Его цена за Transfermarkt – 150 тысяч евро.

Также в активе потенциального новичка "львов" четыре игры за сборную Люксембурга. Последняя из них пришлась на противостояние с Украиной в евроотборе, которое закончилось победой "сине-желтых" со счетом 1:0.

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