Карпати підпишуть гравця збірної Люксембургу Мартінса, який протистояв Україні у відборі на Євро-2020

Львівський клуб близький до здійснення трансферу Марвіна Мартінса.

Захисник Прогреса найближчим часом стане гравцем Карпат, інформує Tageblatt.

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За інформацією видання, клуби вже узгодили всі деталі переходу, Мартінс підпише контракт терміном на два роки. Одна з переваг 24-річного гравця – універсальність. Він може зіграти на будь-якій позиції справа, а також в центрі захисту. У минулому чемпіонаті Мартінс відіграв 34 матчі, забив три голи і віддав стільки ж асистів. Його ціна за Transfermarkt – 150 тисяч євро.

Також в активі потенційного новачка "левів" чотири гри за збірну Люксембургу. Остання з них припала на протистояння з Україною у євровідборі, яке закінчилося перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 1:0.

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