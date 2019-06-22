Габовда был близок к возвращению в Карпаты – переход заблокировал Дыминский

Бывший защитник Карпат Юрий Габовда мог вернуться во львовский клуб.

Как стало известно Футбол 24 из собственных источников, новый главный тренер Карпат Александр Чижевский звонил Юрию Габовде и приглашал защитника присоединиться к Карпатам.

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Правда, окончательное решение было за президентом львовского клуба Петром Дыминским, который заблокировал переход 30-летнего футболиста.

Напомним, Габовда выступал за Карпаты с 2006-го по 2011-й год, а также возвращался в клуб в 2014-м году. Сейчас защитник играет за венгерский Халадаш, который по итогам сезона опустился во второй дивизион местного чемпионата.

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