Карпаты подписали хавбека Шахтера Якимца и 18-летнего израильтянина

Карпаты продолжают вести активную трансферную политику перед началом нового сезона.

Львовский клуб подписал контракт с 18-летним израильским нападающим Гишамом Лейоусом, сообщает официальный сайт Карпат. Детали перехода не разглашаются.

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Также "зеленые львы" усилились 21-летним полузащитником Владимиром Якимцом, который ранее выступал за Шахтер. Контракт с футболистом подписан на 3 года.

К слову, Гишам Лейоус выступал за Нагарию, Хапоэль Акко и юношескую команду израильского клуба Бней Сахнин.

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