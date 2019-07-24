Карпати підписали хавбека Шахтаря Якімця та 18-річного ізраїльтянина

Карпати продовжують вести активну трансферну політику перед початком нового сезону.

Львівський клуб підписав контракт з 18-річним ізраїльським нападником Гішамом Лейоусом, повідомляє офіційний сайт Карпат. Деталі переходу не розголошуються.

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Також "зелені леви" підсилились 21-річним півзахисником Володимиром Якімцем, який раніше виступав за Шахтар. Контракт з футболістом підписаний на 3 роки.

До слова, Гішам Лейоус виступав за Нагарію, Хапоель Акко та юнацьку команду ізраїльського клубу Бней Сахнін.

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