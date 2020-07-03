"Карпаты предлагают полмиллиона за победу над Рухом": Козловский предоставил резонансную аудиозапись

Война между двумя львовскими клубами набирает новые обороты.

Львовский Рух на своем официальном сайте опубликовал видео, в котором обвиняет руководство футбольного клуба Карпаты в заговоре против себя. В частности, президент команды Григорий Козловский в ролике заявил, что "львы" в лице президента Олега Смалийчука предлагают клубам Первой лиги по 500 тысяч гривен за победу над Рухом.

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Кроме того, на видео представлены телефонные разговоры руководителей клубов. В частности, звучат голоса, похожие на спортивного директора Миная Михаила Кополовца и исполнительного директора Карпат Ростислава Ящишина, а также человека, который выдавал себя за представителя запорожского Металлурга.

Напомним, ранее Карпаты заплатили вместо Руха штраф на сумму 255 тысяч гривен. Эти деньги перволиговый клуб обязан был перечислить в качестве штрафа за систематическое неиспользование игровых мячей Select.

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