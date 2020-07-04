Карпати подали заявку на атестат УПЛ ще в листопаді – львів'ян можуть виключити з чемпіонату

Глава атестаційного комітету УАФ Віктор Безсмертний прокоментував процес отримання атестату УПЛ львівськими Карпатами.

"Карпати подали на атестат УПЛ ще в листопаді. Засідання атестаційного комітету відбудеться наступного тижня.

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Борги Карпат? Адміністративний підрозділ підготує нам усі документи, і ми їх розглянемо", – поділився Безсмертний в коментарі Tribuna.

Раніше повідомлялось, що Карпати ризикують не отримати атестат УПЛ через борг у розмірі 5 млн доларів.

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