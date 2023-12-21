УЕФА и ФИФА проиграли дело в суде ЕС о наложении санкций за организацию и участие в Суперлиге. Поэтому снова возобновились разговоры о запуске турнира вместо уже привычных еврокубков – Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций (или же параллельно с ними)..

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Многие клубы выступили с протестными заявлениями об участии в Суперлиге. Присоединились к ним и львовские Карпаты. "Мы присоединяемся к клубам, которые уже высказались против Суперлиги и ее участия. Наша цель – исключительно УПЛ", – говорится в твиттере "львов".

Напомним, что после переформирования Карпат "бело-зеленые" никак не могут попасть в УПЛ. В текущем сезоне Первой лиги "львы" возглавляют турнирную таблицу с 45 очками в активе.

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