УЄФА та ФІФА програли справу в суді ЄС щодо накладання санкцій за організацію та участь у Суперлізі. Через це знову поновились розмови щодо запуску турніру замість уже звичних єврокубків (або ж паралельно з ними).

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Чимало клубів виступили з протестними заявами щодо участі у Суперлізі. Приєднались до них і львівські Карпати. "Ми приєднуємося до клубів, які вже висловилися проти Суперліги та її участі. Наша мета – виключно УПЛ", – йдеться у твіттері "левів".

Нагадаємо, що після переформування Карпат "біло-зелені" ніяк не можуть потрапити до УПЛ. У поточному сезоні Першої ліги "леви" очолюють турнірну таблицю з 45 очками в активі.

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