УЕФА и ФИФА проиграли дело в Суде ЕС. Действия руководящих организаций мирового футбола по наложению санкций за организацию и участие в Суперлиге признаны неправомерными. Соответственно, организаторы Суперлиги получили официальное разрешение на запуск проекта, но глава УЕФА не видит в этом проблемы.

Суд ЕС принял официальное решение в пользу Суперлиги – УЕФА и ФИФА проиграли скандальное дело

"Я смотрел так называемую презентацию A22 (промоутеры Суперлиги – прим. "Футбол 24" ). Трудно решить, удивило или порадовало это шоу. Оно даже более закрытое, чем в 2021 году, когда его все отвергли.

Мы видим это решение как возможность улучшить некоторые правила. Но футбол остается единым, потому все заинтересованные стороны говорят вместе. Существует резкий контраст между пресс-рефератом Европейского суда и самим решением. Решение на самом деле положительное.

Я не уверен, что Реал Мадрид и Барселона знают, что они делают. Футбол не продается. Они могут сделать все, что угодно. Надеюсь, у них будет отличное соревнование только с двумя клубами", – цитирует Чеферина Marca.

Решение суда ЕС, объявленное 21 декабря 2023 года, фактически означает, что клубы получат право создавать новые турниры не под эгидой УЕФА. В частности, и Суперлигу, которую ряд топ-клубов рассматривали как альтернативу Лиге чемпионов.

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