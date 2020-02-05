Карпаты отказались от подписания Каниболоцкого из-за слишком высоких требований по зарплате, – журналист

Карпаты решили обойтись без услуг голкипера Антона Каниболоцкого во второй части сезона 2019/20.

Львовский клуб не захотел соглашаться на требования 31-летнего игрока по зарплате, утверждает ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

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Каниболоцкий даже был в тренировочном лагере Карпат, однако найти компромисс при подписании контракта не удалось. Голкипер попросил зарплату, которая показалась клубу слишком высокой в условиях ограниченных финансовых возможностей. Сезон 2018/19 Каниболоцкий провел в Медзи (23 матча, 8 из них "сухие"), однако летом разорвал контракт с польским клубом. С тех пор 31-летний вратарь оставался без команды.

Напомним, в январе Карпаты попрощались с вратарем Романом Пидкивкой, который в первой половине текущего сезона конкурировал за место в составе с Олегом Кудриком.

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