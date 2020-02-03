Карпаты не будут подписывать Аржанова – на просмотр прибыл другой потенциальный новичок

На тренировочном сборе в Турции к львовским Карпатам присоединился полузащитник с опытом выступлений за рубежом.

Экс-игрок одесского Черноморца Владимир Танчик прибыл в расположение "зелено-белых", информирует официальный сайт львовского клуба. 28-летний футболист ранее также выступал за Севастополь, Олимпик, польские Рух, Гурник и Стомиль.

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Также Карпаты сообщили, что Владимир Аржанов, который тренировался со "львами" на прошлой неделе, покинул расположение команды. Напомним, что Карпаты недавно объявили о подписании грузинского защитника Андро Гиоргадзе и чемпиона мира U-20 Алексея Хахлева.

К слову, на сборах в Турции "зелено-белые" провели уже два контрольных матча – победа над Середом и ничья со Слованом.

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