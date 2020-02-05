Карпати відмовилися від підписання Каніболоцького через надто високі вимоги щодо зарплати, – журналіст

Карпати вирішили обійтися без послуг голкіпера Антона Каніболоцького у другій частині сезону 2019/20.

Львівський клуб не захотів погоджуватися на вимоги 31-річного гравця щодо зарплати, стверджує ведучий програми ТаТоТаке Михайло Співаковський.

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Каніболоцький навіть був у тренувальному таборі Карпат, однак знайти компроміс під час підписання контракту не вдалося. Голкіпер попросив зарплатню, яка здалася клубу надто високою в умовах обмежених фінансових можливостей. Сезон 2018/19 Каніболоцький провів у Медзі (23 матчі, 8 з них "сухі"), однак влітку розірвав контракт з польським клубом. З тих пір 31-річний воротар залишався без команди.

Нагадаємо, у січні Карпати попрощались з воротарем Романом Підківкою, який у першій половині поточного сезону конкурував за місце у складі з Олегом Кудриком.

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