Карпаты оригинально поздравили Маркевича с днем рождения – "коридор тумаков" и нарезка культовых фраз легенды
Главный тренер Карпат Мирон Маркевич сегодня отмечает свой 73-й день рождения.
"Харизма! Харизма! Харизма! А еще невероятное чувство юмора, уверенность в себе, олимпийское спокойствие и колоссальный опыт в футболе. Глубокое понимание философии игры, стратегических нюансов, комбинационные уловки и неожиданные тактические ходы. Достижения, победы, стремительные взлеты. Эпоха в Украинском футболе. Все это Мирон Маркевич. Сегодня ему - 73.
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ФК Карпаты поздравляет звездного тренера с днем рождения!
Дорогой Мирон Богданович! Благодарим Вас за то, что заряжаете нас энергией и позитивом и ведете клуб к новым высотам. Желаем Вам вдохновения, здоровья и побед. Любим Вас и учимся у Вас. Пусть сбываются Ваши мечты, а в первую очередь, главная из них – победа Украины над агрессором.
С праздником, Мирон Богданович!" – написала клубная пресс-служба и добавила нарезку культовых выступлений легенды на пресс-конференциях. Судя по фото, подопечные устроили Маркевичу классическую футбольную процедуру поздравления – "коридор дружеских тумаков".
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