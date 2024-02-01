"Харизма! Харизма! Харизма! А еще невероятное чувство юмора, уверенность в себе, олимпийское спокойствие и колоссальный опыт в футболе. Глубокое понимание философии игры, стратегических нюансов, комбинационные уловки и неожиданные тактические ходы. Достижения, победы, стремительные взлеты. Эпоха в Украинском футболе. Все это Мирон Маркевич. Сегодня ему - 73.

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ФК Карпаты поздравляет звездного тренера с днем рождения!

Дорогой Мирон Богданович! Благодарим Вас за то, что заряжаете нас энергией и позитивом и ведете клуб к новым высотам. Желаем Вам вдохновения, здоровья и побед. Любим Вас и учимся у Вас. Пусть сбываются Ваши мечты, а в первую очередь, главная из них – победа Украины над агрессором.

С праздником, Мирон Богданович!" – написала клубная пресс-служба и добавила нарезку культовых выступлений легенды на пресс-конференциях. Судя по фото, подопечные устроили Маркевичу классическую футбольную процедуру поздравления – "коридор дружеских тумаков".

Мирону Маркевичу – 73



З днем народження, тренере! pic.twitter.com/1vuc0zWZci — ФК Карпати Львів / FC Karpaty Lviv (@KarpatyLvivFC) February 1, 2024

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