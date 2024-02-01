"Харизма! Харизма! Харизма! А ще неймовірне почуття гумору, впевненість в собі, олімпійський спокій та колосальний досвід в футболі. Глибоке розуміння філософії гри, стратегічних нюансів, комбінаційні хитрощі і несподівані тактичні ходи. Здобутки, перемоги, стрімкі злети. Епоха в Українському футболі. Все це Мирон Маркевич. Сьогодні йому – 73.

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Дорогий Мироне Богдановичу! Дякуємо Вам за те, що заряджаєте нас енергією та позитивом і ведете клуб до нових висот. Зичимо Вам наснаги, здоров'я і перемог. Любимо Вас і вчимось у Вас. Нехай здійснюються Ваші мрії, а насамперед, головна з них – перемога України над агресором.

Зі святом, Мироне Богдановичу!" – написала клубна прес-служба і додала нарізку культових виступів легенди на прес-конференціях. Судячи з фото, підопічні влаштували Маркевичу класичну футбольну процедуру вітання – "коридор дружніх стусанів".

Мирону Маркевичу – 73



З днем народження, тренере! pic.twitter.com/1vuc0zWZci — ФК Карпати Львів / FC Karpaty Lviv (@KarpatyLvivFC) February 1, 2024

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