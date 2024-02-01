Карпати оригінально привітали Маркевича з днем народження – "коридор стусанів" і нарізка культових фраз легенди
Головний тренер Карпат Мирон Маркевич сьогодні святкує свій 73-й день народження.
"Харизма! Харизма! Харизма! А ще неймовірне почуття гумору, впевненість в собі, олімпійський спокій та колосальний досвід в футболі. Глибоке розуміння філософії гри, стратегічних нюансів, комбінаційні хитрощі і несподівані тактичні ходи. Здобутки, перемоги, стрімкі злети. Епоха в Українському футболі. Все це Мирон Маркевич. Сьогодні йому – 73.
Карпати змінюють курс: Маркевич хоче повторити Металіст, молодий скаут з прицілом на Бразилію
ФК Карпати щиро вітає зіркового тренера з днем народження!
Дорогий Мироне Богдановичу! Дякуємо Вам за те, що заряджаєте нас енергією та позитивом і ведете клуб до нових висот. Зичимо Вам наснаги, здоров'я і перемог. Любимо Вас і вчимось у Вас. Нехай здійснюються Ваші мрії, а насамперед, головна з них – перемога України над агресором.
Зі святом, Мироне Богдановичу!" – написала клубна прес-служба і додала нарізку культових виступів легенди на прес-конференціях. Судячи з фото, підопічні влаштували Маркевичу класичну футбольну процедуру вітання – "коридор дружніх стусанів".
"Я – українець до мозку кісток". Правила життя Мирона Маркевича