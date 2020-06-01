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Карпаты прояснили ситуацию по соблюдению медицинского протокола при тестировании игроков на коронавирус

22:30 34 Читати українською
Карпаты прояснили ситуацию по соблюдению медицинского протокола при тестировании игроков на коронавирус
Фото ФК Карпаты

В львовском клубе опровергли информацию об отсутствии аккредитации в клинике, где игроков Карпат проверяли на наличие вируса.

"Никаких замечаний или дополнительных рекомендаций с моей стороны нет, поскольку, на мой взгляд, Карпаты сделали все четко и правильно. Все нормы и требования Карпатами были соблюдены", – заявил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий для официального сайта "львов".

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Вместе с главой УПЛ согласился и секретарь спортивного-медицинского комитета УАФ Максим Бецко, который также подтвердил соблюдение медицинского протокола со стороны львовского клуба.

Напомним, "зелено-белые" подтвердили, что в команде несколько игроков сдали положительный тест на коронавирус, из-за чего поединок против Мариуполя отменили.

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Карпаты Карпаты коронавирус
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