Карпаты официально попрощались с двумя игроками

Львовские Карпаты имеют новые кадровые потери до конца сезона УПЛ 2019/20.

Владислав Дубинчак покинул расположение Карпат, сообщает официальный сайт львовского клуба.

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Однако это не единственная потеря "зелено-белых" – контракт Василия Приймы подошел к концу, и стороны решили не продлевать соглашение.

Добавим, что Карпаты не смогли найти средства на выезд в Мариуполь, из-за чего матч против азовцев официально отменен. Существует риск, что "львам" вообще придется сняться с текущего розыгрыша УПЛ.

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